Kılıçdaroğlu, Musa Anter’in oğluyla görüştü: Cinayetin zamanaşımı olmaz

Cinayetiyle ilgili dosyanın birleştirildiği dava zamanaşımı süresinden bir gün sonraya ertelenen Kürt gazeteci ve yazar Musa Anter’in oğluyla görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Helalleşmenin bir şartı da açık yaraları kapamaktır. Kapamak için de; ucu nereye gidecekse gitsin, gerçekleri ortaya çıkarmalıyız” dedi.

Fotoğraf: CHP

Anter, 20 Eylül 1992’de bir kültür ve sanat festivaline katılmak için gittiği Diyarbakır’da öldürülmüştü. Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı (JİTEM) tarafından işlendiği iddia edilen cinayette birçok soruşturma ve kovuşturmanın ardından faillerin bulunamadığı açıklanmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ‘yaşam hakkının ihlal edildiği ve cinayet hakkında yeterli soruşturma yürütülmediği’ gerekçesiyle Türkiye’yi mahkum ettiği dosya JİTEM ana davasıyla birleştirilmişti.

Dün görülmeye devam edilen dava, 21 Eylül’e ertelenmişti. 30 yıllık zaman aşımı süresiyse 20 Eylül’de dolacak.

‘Babamın dosyasını Kılıçdaroğlu’na emanet ettim’

Duruşmaya katılan Dicle Anter, öğleden sonra Kılıçdaroğlu’yla parti genel merkezindeki makamında görüştü.

Görüşmenin ardından ANKA’ya konuşan Anter, şunları dedi: “Bu son celsede karar verilmeyerek dava cezasızlık politikasına mahkum edildi. Bugün itibariyle davadan hukuken umudumuzu kesmiş bulunuyoruz. Bu görüşmede faili meçhul cinayetler, işkenceler ve gözaltında kayıp suçlarıyla devletin yüzleşmesini; bu suçların faillerinin bulunarak cezalandırılmasını; bu acıların bir daha asla yaşanmaması için kamusal reformu yapmasını, onarıcı adalet ve mekanizmalarını işletmesini ve sonrasında mağdurlarla helalleşmesi talebiyle babamın dosyasını ‘Ülkede adalet arayan ve herkesin yanında olacağım’ diyen Kılıçdaroğlu’na emanet ettim. ‘Ben bu ülkeyi barıştıracağım’ diyerek çıktığı helalleşme yolculuğunun ülkemizde toplumsal barışı sağlamasını umut ettiğimizi belirttim.”

Kılıçdaroğlu’ndan açıklama

Kılıçdaroğlu da akşam saatlerinde Twitter hesabından Anter’le görüşmesinden fotoğraf paylaşarak şunları yazdı: “30 yıl önce katledilen Musa Anter’in oğlu Dicle Anter’le bir araya geldik. Cinayetin zaman aşımı olmaz. Helalleşmenin bir şartı da açık yaraları kapamaktır. Kapamak için de; ucu nereye gidecekse gitsin, gerçekleri ortaya çıkarmalıyız. İktidarlar değişir. Eğer iktidar değiştiğinde hayat tarzınızla, görüşlerinizle ilgili kaygı duymuyorsanız; o zaman bu ülke demokratik oldu deriz. İşte o zaman tam bir Cumhuriyet oluruz.”