Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ile deprem bölgesine geçiyor

Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yarın deprem bölgesine gideceğini duyurdu.
Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masayı terk edip CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarını adaylığa çağırmıştı.
Akşener müzakerelerde Yavaş ve İmamoğlu’nun ‘etkili ve yetkili’ cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterilmesini talep etmişti. Bu talebin kabul edilmesiyle Akşener yeniden masaya dönmüştü.
Deprem gündeminin bu kriz nedeniyle unutulduğu eleştirileri gelmişti.
Kılıçdaroğlu, bu tartışmalar devam ederken, Yavaş ile birlikte yarın deprem bölgesine geçeceklerini duyurdu.
Kılıçdaroğlu’nun hangi ili saat kaçta ziyaret edeceğinin ayrıntıları henüz paylaşılmadı.