Kılıçdaroğlu: Hukuk devletiyseniz Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmalı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala kararlarını hatırlatarak, “Hukuk devletiyseniz o zaman bırakacaksınız” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (ANKA)

Kılıçdaroğlu, dün yayınladığı videoda “Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz” diyerek ‘Sierra Nevada‘ şirketine dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar’ın ‘Baykar’ şirketini gocundurmuştu.

Haluk Bayraktar, Kılıçdaroğlu’nu ‘TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme isteğiyle’ itham etmişti.

Bunun üzerine başlayan tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu Habertürk TV’de katıldığı canlı yayında, konuya dair şunları dedi:

“Bayraktarların Türkiye için ne kadar önemli şeyler yaptıklarını anlattım. Beni dinlememişler. Babası hayattayken yanlarına gittim. Çok güzel ve nitelikli ekibi vardı. Orada fotoğraflar çektirdik. Aileden izin almadığım için fotoğrafları paylaşmadım. Ben asla ve asla onlar da benim söylediğim şampiyonlar liginin parçası olacak. Onları niye dışlayalım? Onlara her türlü desteği vereceğiz. (2022’de) Samsun’da TEKNOFEST’e ben de gittim. Pırıl pırıl gençler vardı. Keşke Bayraktar beni TEKNOFEST’te karşılasaydı. Ben haber verdim gelmek istiyorum, dedim. Büyük bir ihtimalle çekindi ve kendisi TEKNOFEST’ten ayrıldı. Bakan veya bakan yardımcısı bizi aldı, gezdirdi.”

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle

*Ben 85 milyonun oyuna talibim. Geçmişte AK Parti’ye MHP’ye oy vermiş vatandaşların oylarına talibim. Türkiye kavgadan yoruldu artık. Buradan çıkmamız lazım. Bugün Isparta, Kayseri mitinginde pek çok ülkücü arkadaşım gelip destek verdi, bunu görüyorum.

Demirtaş tartışması

*Biz bütün partilerle ilişki sürdürürüz. Bugün parlamentoda bugünkü koşullar dahil bütün partilerle görüşen tek parti biziz. AK Parti ile de MHP ile de HDP ile de görüşürüz. HDP’yi düşmanlaştırıyorlar. Sen düşmanlaştırırsan ikili oynuyorsun.

*Bir haksızlık varsa, siyasi görüşüne bakmaksızın “Burada hata var giderilmesi lazım” derim. Gezi olaylarında içeride olanlar, ne günahı var bunların? Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar millete. Halka doğruları söyleyeceksiniz. Bir insanı eleştirebilirsiniz, buna kimse bir şey diyemez. Haklıysa kendime çeki düzen veririm. AİHM kararı var. Anayasa’ya koymuşsunuz, “Herkes uymak zorunda” diye. Siz hukuk devleti misiniz? Evetse o zaman bırakacaksınız

*Ne pahasına olursa olsun sözüm var. üç ay içinde Avrupa’ya vize kalkacak. Almanya, Fransa, İngiltere, Danimaka, Hollanda’da işçilerimiz var. O ülkede hangi demokrat standartlar varsa ülkemize getireceğiz. Getirdikten sonra AB’ye “Verdiğin sözü tut” diyeceğiz.

acak diyor. Bu MİT Müsteşarının yanında oturuyor, Erdoğanın danışmanı. Türkiye böyle mi yönetilir?