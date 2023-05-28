Kılıçdaroğlu: Herkesi sandığa davet ediyorum

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra ”Bu seçim çok zor koşullarda gerçekleşti. Her türlü karalama ve iftira yapıldı ama ülkemize mutlaka demokrasi gelecek” dedi. Kılıçdaroğlu vatandaşları sandığa davet etti.

Fotoğraf: CHP/Twitter

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda olduğu gibi oyunu Ankara’daki Arjantin İlkokulu’nda kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: ”Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için, ülkemize gerçek bir demokrasi gelmesi için tüm vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar daha sonra da sandığa sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama ve iftira yapıldı. Ama ben halkın sağduyusuna güveniyorum. Mutlaka bu ülkeye demokrasi ve huzur gelecek. İnsanlar huzur içinde bu ülkenin caddelerinde gezebilecek ve siyasetçileri özgürce eleştirebilecekler. Oy kullanan ve buna sahip çıkan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum.”

Kılıçdaroğlu’nun bir süre evinde dinleneceği daha sonra da CHP Genel Merkezi’ne geçeceği bildirildi.