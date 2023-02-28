Kılıçdaroğlu: Halkına kastetmenin helalliği olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kızılay yetkililerine seslenerek ”Deponuzda kaç çadır varsa getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine götüreceğiz” dedi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, dün Adıyaman’da ‘helallik’ isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ”Halkına kastetmenin helalliği olmaz” diye seslendi.

11 öneri

Afetlere müdahalede paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, partisinin depremle ilgili 11 önerisini de şöyle sıraladı:

*Müteahhitliğin bir kriteri, temel ilkeleri olmalı. Elini, kolunu sallayan ben müteahhitim diye geziyor. Apartman yapıyorsun, bir Allah’ın belli bir eğitim olmalı demiyor.

*Müteahhitler için mesleki sorumlu sigortası getireceğiz. Hata yaptığın zaman daireyi alan dava açabilmeli. Sigorta o parayı karşılamalı.

*Yapı denetim elemanları var. Onlar için de mesleki yeterlilik belgesi getireceğiz. Yapı denetim elemanları için de mesleki sorumlu sigortası olması lazım.

*Yapılacak bütün yapıların bir kimliği olacak. Yapı kimlik belgesi olacak. Tapuya kağıdı olacak. Bina yapıyorsunuz izleyen yok. Deprem oluyor yıkılıyor, kimse önlem alalım diye düşünmüyor.

*Okullar, hastaneler, AVM’ler, konser salonları içinde deprem güvenliği sertifikası olacak.

*Kızılay, AFAD, DASK gibi kurumlar yeniden yapılandıracak. Eski ruhlarına kavuşacak.

*Merkezi ve yerel yönetimlerle işbirliği objektif kurallara bağlanacak. Bu depremde bir acıyı daha gördük.

*‘CHP’li belediye aman orada olmasın, engel çıkaralım’ Belediye, deprem için senin yapamadığını yapıyor. Bu depremde hepimiz oturup kalkalım, CHP’li belediyelere teşekkür edelim. Ulaşılamayan her yere ulaşıldı. İnsanda biraz vicdan olur ya. Enkaz altında vatandaş bekliyor, ‘Ben gideceğim, sen gidemezsin’ diyor. Niçin? CHP’li belediye olduğu için.

*Deprem dolayısıyla özel ihtisas mahkemeleri açılması lazım. Bir an önce sonuçlanması lazım. Varsa bir haksızlık kurarsanız, vereceksin kararı.

*TSK, afet sırasında neler yapacak, bu konuda bir protokol hazırlanacak. Dünyanın bütün demokrasilerinde böyle bir olayla karşılaşıldığında ilk hareket eden askerdir. 99 depreminden sonra özel bir tabur kuruldu, nerede bu tabur?

*Toplanma alanları asla ve asla imara açılmayacak.