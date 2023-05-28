Kılıçdaroğlu Güneydoğu’daki yüksek oy oranını düşen katılıma rağmen korudu

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı illerde katılım oranı düşse de yüksek oy oranını korudu.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda hem ANKA hem de AA’ya göre Tayyip Erdoğan yüzde 52, Kılıçdaroğlu’ysa yüzde 48 oranında oy aldı.

Zafer Partisi’nin Kılıçdaroğlu’na desteği ve ikinci turda milliyetçi bir kampanyanın yürütülmesi nedeniyle Kürtlerin sandıktan uzaklaşacağı iddia ediliyordu. Bu nedenle gözler o illere çevrilmişti.

HDP, ikinci turda da Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini duyurmuştu. Nüfusu yüksek kritik Kürt illerinde katılım oranları az bir oranda düşse de Kılıçdaroğlu oy oranını genel anlamda korudu.

AA’nın verilerine göre sandıkların yüzde yüze yakını açıldı. Buna göre Kürt illerinde katılım oranı ve Kılıçdaroğlu’na destek şöyle:

Diyarbakır: Yüzde 71,6. Seçime katılım oranı yüzde 75,9. – (Katılımın yüzde 81,7 olduğu ilk turda Kılıçdaroğlu yüzde 71,9 oy almıştı.)

Mardin: Yüzde 65,2. Seçime katılım oranı yüzde 78,7. (Katılımın yüzde yüzde 82,7 olduğu ilk turda Kılıçdaroğlu yüzde 66,1 almıştı)

Şırnak: Yüzde 76,7. Seçime katılım oranı yüzde 79,8. – (Katılımın yüzde 84,6 olduğu ilk turda Kılıçdaroğlu yüzde yüzde 75,8 oy almıştı)

Hakkari: Yüzde 72,1. Seçime katılım oranı yüzde 77,7. (Katılımın yüzde 83,5 olduğu ilk turda Kılıçdaroğlu yüzde 72,3 oranında oy almıştı.)

Van: Yüzde 61,5. Seçime katılım oranı yüzde 72,2. (Katılımın yüzde 78,6 olduğu ilk turda Kılıçdaroğlu yüzde 62,2 oranında oy almıştı.)

Ağrı: Yüzde 65,3. Seçime katılım oranı yüzde 65,3. – (Seçime katılımın yüzde 72,8 olduğu ilk turda Kılıçdaroğlu yüzde 65,8 oranında oy almıştı)

Muş: Yüzde 58,2. Seçime katılım oranı yüzde 73,7. – (Seçime katılımın yüzde 78,7 olduğu ilk turda Kılıçdaroğlu yüzde 58,9 oranında oy almıştı.

Batman: Yüzde 68,1. Seçime katılım oranı yüzde 80,1. – (Seçime katılımın yüzde 85,0 olduğu ilk turda Kılıçdaroğlu yüzde 67,6 oranında oy almıştı.