Kılıçdaroğlu, depremzede çocuklar için hassasiyet istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen çocuklar için özellikle gazetecilere seslenerek, dikkatli olunmasını istedi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Bölgedeki bazı gazetecilerin travma yaşayan çocuklara mikrofon uzatması ilk günden beri eleştiri konusu. Bugün özellikle Halk TV ve önceki günlerde CNN Türk’te de yayınlanan videolar sabrı taşırdı.

Sosyal medya kullanıcıları, “Acı pornosuna son verin” çağrısında bulunurken, bir uyarı da Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kılıçdarooğlu’nun uyarısı şöyle:

“Dün söylediğim gibi; medyada, evde, sokakta çocuklarla ilgili her şeyde çok daha dikkatli olmamız lazım. Çocuklarımızı depremin yarattığı ağır travmalardan korumak zorundayız. Özellikle medya mensuplarından, yaptıkları yayınlarda bu hassasiyeti bekliyorum.”