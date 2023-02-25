Depremzede çocuklara mikrofon uzatılmasına ‘yeter’: İstismara son verin!

Uyarılara rağmen depremzede çocuklara mikrofon uzatılmasının hala sürmesi sosyal medyada sabrı taşırdı.

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Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde can kaybı 44 bin 218’e çıktı. Ölü sayısı her geçen gün artarken, henüz tamamlanmayan hasar tespitlere göre yıkık ve yıkılacak bina sayısı 164 bin 321.

On binlerce yurttaş, çadırlarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. En zor durumdakiler özellikle yakınlarını yitirmiş çocuklar.

Bölgedeki bazı gazetecilerin travma yaşayan çocuklara mikrofon uzatması ilk günden beri eleştiri konusu. Bugün özellikle Halk TV ve önceki günlerde CNN Türk’te de yayınlanan videolar sabrı taşırdı.