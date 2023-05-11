Kılıçdaroğlu: Borsa uçtu, bir de Bay Kemal gelince görün olacakları

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, borsanın uçtuğunu ve avronun düştüğünü belirterek, 15 Mayıs’ta işlerin daha da iyi olacağını vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Seçime üç gün kala üst üste açıklanan anketler, Kılıçdaroğlu’nun kazanmaya çok yakın olduğunu gösteriyor.

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin de çekilmesiyle birlikte Kılıçdaroğlu’nun kazanma ihtimali daha da güçlendi.

Bunun üzerine ekonomik verilerde şimdiden düzelme adına işaretler gelmeye başladı. Twitter hesabından bu duruma dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Euro düştü. Borsa uçtu. Siz daha 15 Mayıs’ta Bay Kemal gelince bir görün olacakları. Biz bu ülkeyi zengin edeceğiz!” dedi.