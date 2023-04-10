Kılıçdaroğlu: Bir hedefimiz var Ortadoğu için

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim bir hedefimiz var Ortadoğu için” diyerek birlikte hareket etmeyi vurguladı.

Saadet Partisi, İslam ülkelerinin büyükelçilerini bugün iftar yemeğinde ağırladı. Ankara’daki iftara Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.

ANKA’nın haberine göre Kılıçdaroğlu‘nun büyükelçilere hitaben konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*İslam dünyası şikayet eder. Ben, şikayetten yana değilim. Ben, sorunları çözmekten yanayım. Sorun var mı? Var. Çözülmesi lazım mı? Çözülmesi lazım. Neyle çözeceğiz? Yüce Yaratan’ın bize verdiği en değerli akıl ve bilgiyle. Yani birikimle çözeceğiz.

*Bazen bir sorunu tek başına çözme şansımız olmayabilir. Beraber, birlikte olacağız, güzellikte buluşacağız, yine bu sorunu çözeceğiz. Sorunları çözen bir toplum, daha hızlı ve güçlü ilerler. Çünkü akılcı politikalarla sorun çözülür, önyargılarla sorun çözülmez.

*Aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar beklemek mümkün değil. Dolayısıyla aklımızı kullanarak pek çok sorunu akılcı politikalarla çözebiliriz.

*Bilgi ve bilimden geriye doğru gidince, adaletten de geriye doğru gidiliyor, bir toplum da çürüme süreci başlıyor. Bu çürümeyi kaldırmak lazım. Biz, bir arada, birlikte bu ülkenin huzuru, İslam dünyasının huzuru için çalışmak zorundayız.

*Bizim bir hedefimiz var, Ortadoğu için. Ortadoğu’nun kaderi hep acı, hep kan ve gözyaşı oldu. Neden? Yer altında büyük bir zenginlik var ama o zenginlik ülkeler için hep felakete dönüşebiliyor. Bunu bir şekilde çözmek gerekiyor.

*Barışı egemen kıldığınız zaman, toplumsal dayanışmayı güçlü kıldığınız zaman pek çok sorunu çözebilirsiniz. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurmaya karar verdik. Türkiye, İran, Irak ve Suriye… niçin bir araya gelmiyoruz?

*Ortadoğu’da olanlar karşısında neden birbirimize farklı bakıyoruz? Pek âlâ sorun çözülebilir. Pek âlâ bir araya gelebilir, insanların acılarını en azından gidermek konusunda özel bir çaba harcayabiliriz. Bunların hepsi olabilir.