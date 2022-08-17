Kılıçdaroğlu, ‘beşli çete’ için ‘cebimizden çıkanı’ açıkladı; Erdoğan’ı ‘derse çağırdı’

Muhalefetin ‘beşli çete’ diye andığı, iktidara yakın şirketlere verilen ihalelerde, yapım ve garanti maliyetlerini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Eğer verdiğim rakamlardan şüphen varsa çıkarsın televizyonda karşıma ben sana ders veririm” diye seslendi.

Fotoğraf: ANKA

Kılıçdaroğlu, partisinin Yalova’daki grup toplantsında konuştu.

‘Beşli çete’ olarak tanımladığı şirketlere AKP iktidarının son 18 yılda 203,7 milyar lira ihale verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, projelerin yapım maliyetini ve garanti ücretlerini de karşılaştırdı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

“Erdoğan ve arkadaşlarının izlediği temel politika; ‘altta kalanın canı çıksın.’ Bunu yapmayacağım, hiçkimse bu topraklarda ezilmeyecek.

Bu ‘beşli çete’ dediğim şirkete, son 18 yılda 203 milyar 703 milyon lira ihale verildi. Allah aşkına bu işi yapacak başka kimse yok mu bu memlekette. Bunlar paralarının bir kısmını da İngiltere’ye, vergi cennetlerine götürdüler. Orada mal mülk alıyorlar.

Bunlara bir de gelir garantisi veriliyor. Yani ‘İşi yap, asla zarar etmeyeceksin.’

Şehir hastanelerinin yapım maliyeti 12 milyar dolar. 25 yıl da garanti vermişler, 25 milyar dolar. 12 milyar dolara yapıp 25 milyar dolar para kazanıyor. Bu 25 milyar doları hepimiz ödeyeceğiz.

Yavuz Sultan Selim köprüsü, yapım maliyeti 3,3 milyar dolar. Verilen garanti 9 milyar dolar. Yapımının üç katı garanti vermişler.

Gazi Osman Paşa Köprüsü, yapım maliyeti 1,2 milyar dolar, verilen garanti 15 milyar dolar.”

Erdoğan’a seslenen Kılıçdaroğlu, “Eğer verdiğim rakamlardan şüphen varsa çıkarsın televizyonda karşıma ben sana ders veririm” dedi.