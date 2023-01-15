Kılıçdaroğlu: Beslenme çantalarına yiyecek koyamayan annelerin dramını biliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de katıldığı Roman Buluşması’nda “Unutmayın Bay Kemal’in kavgası adaleti getirme kavgasıdır. Bizim mücadelemiz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye mücadelesidir” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (ANKA)

Kılıçdaroğlu, bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘İzmir Roman Buluşması’na katıldı.

ANKA’nın haberine göre Roman yurttaşlara seslenen Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Bu ülkede yaşayan herkesin hakları var, hak istemede hepimiz eşitiz. Hak istediğiniz zaman adalet olur ama sessiz kalır, hak istemezseniz birileri gelir size hakkınızı teslim etmez. Hak istemek, adaleti istemek aynı zamanda mücadele etmek demektir.

* Romanların hakları uzun süre görmezden geliyor. Bir şeye inanmanızı isterim; adalet talebinde, hak talebinde bulunan herkesin yanında oldum, yanında olmaya da devam edeceğim. Kimsenin inancı, kimsenin kimliği, kimsenin yaşam tarzı ayrımcılık nedeni olmamalıdır.

* Mahkum ailelerin durumlarını da biliyorum, hiç endişe etmeyin, sorunlarınızı biliyorum. Haksız yere tutuklananları, göz altına alınanları biliyorum. Bu ülkede adaletin olmadığını da biliyorum. Unutmayın Bay Kemal’in kavgası Türkiye Cumhuriyeti devletine adaleti getirme kavgasıdır. Adaleti getirmek için sizden destek istiyorum. Desteğinizi esirgemezseniz adaleti getireceğiz bu ülkeye, her karış toprağına adaleti getireceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz; hak mücadelesidir, adalet mücadelesidir, alın teri mücadelesidir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye mücadelesidir. Beslenme çantalarına yiyecek koyamayan annelerin dramını biliyorum o dramı da bitirme mücadelesidir.