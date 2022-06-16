Kılıçdaroğlu, Arınç’la tokalaşmadığına dair haberleri yalanladı: Kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir etkinlikte ‘AKP’nin özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’la tokalaşmadığına dair haberleri yalanladı: “Kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç’la tokalaştık.”

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Kılıçdaroğlu, Ankara’da Arınç’ın da katıldığı ‘Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden’ başlıklı toplantıya katılmıştı.

CHP lideri, protokolde el sıkışırken Arınç’ı es geçtiğine dair haberler çıkması üzerine Twitter hesabından şunları yazdı: “Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç’la tokalaştık.”