CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’ya gitti. Almanya’da endüstri dönüşümünü inceleyecek olan Kılıçdaroğlu’na danışmanı Jeremy Rifkin de eşlik edecek.

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ABD ve Britanya’yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu 23-26 Kasım’daki Almanya ziyaretini ertelemişti. 3 Aralık’ta vizyon belgesini açıklayan CHP lideri, Almanya’yı da ziyaret ederek sanayideki gelişmeleri inceleyeceğini söylemişti.

Bugün saat 08:30’da başkent Berlin’e giden Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre de eşlik etti. Kılıçdaroğlu’nun 17 Aralık’a kadar Almanya’daki temaslarını sürdürecek.