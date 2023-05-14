Kılıçdaroğlu: İkinci tursa, ikinci turda mutlaka kazanacağız

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Milletimiz ikinci tur diyorsa başımız üstüne. İkinci turda mutlaka kazanacağız” dedi.

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Ajans ve Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhur ittifakının adayı Tayip Erdoğan yüzde 50’yi geçememekle birlikte önde gidiyor.

Erdoğan’ın balkon konuşmasından kısa süre sonra Kılıçdaroğlu millet ittifakı liderleriyle birlikte kameraların karşısına geçti.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkürler. Özellikle gençlerin ve kadınların yüksek katılımı dolayısıyla son derece mutluyuz. Katılım oranının yüzde 90’a yaklaşması ve sürecin demokratik olgunlukla sürdürülmesi ayrıca memnuniyet vericidir. Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiçkimse bir oldu bittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler şu anda akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımız üstüne. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız herkes bunu görecek.

Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50’nin üzerindedir. AK Parti’deki oy kaybını da gerçek göstermektedir. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber bu ülkeye hakkı hukuku ve adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Halkımız emin olsun mutlaka ama mutlaka kazanacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hepinize teşekkür ederim.”