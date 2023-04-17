Kıbrıslı müzik grubu depremde yitirilen canlar için besteledi: Kader değil, rant planı

Kıbrıslı müzik grubu Sol Anahtarı, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri için şarkı yazdı, klip yaptı: ‘Sesimi Duyan Var mı?’

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman’daki İsias Otel’de konaklayan 31 turist rehberi ve KKTC’li ortaokul voleybol takımı kafilesinden 25’i çocuk 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Kıbrıs’taki Baraka Kültür Merkezi’nin müzik grubu Sol Anahtarı, depremlerin ardından bir şarkı yazıp seslendirdi.

Söz ve müziği gruba ait ‘Sesimi Duyan Var mı?’ isimli şarkıyı İsias Otel’in enkazında yitirdikleri canlara ithaf ettiğini söyleyen grup, Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı ve mücadele gücü dileği iletti: “Ülkemizi de derinden yaralayan birçok insanımızı trajik bir şekilde kaybetmemize neden olan inşaat sermayesi ve onun buyruğundaki yetkililere inat mücadeleyi bilemek amacındayız.”

Açıklamalarını Turgut Uyar’ın ‘Geyikli Gece’ isimli şiirinden “Oysa korkacak hiçbir şey yoktu her şey naylondandı o kadar. Ve ölünce beş on bin ölüyorduk güneşe karşı” alıntısıyla bitiren grup, Türkiye’deki ilerici güçlerin mücadelelerini selamladı.

Şarkının sözleri şu şekilde:

Tuğla koymuş, kan yerine damarlarına

Oksijeni kesilmiş kalbinin, banknotlarla

8’lik 12’lik çocuk koydu kolonlarına

Kader değil! Kar planı.

Kader değil! Rant planı.

Sanma gömdük öfkemizi çocuklarımızla,

Sanma gömdük aklımızı insanlarımızla,

Unutursak kurusun yüreğimiz,

Unutursak soğusun bedenimiz,

Hesabını sormazsak eğer

Kesilsin nefesimiz…