Kibariye ile Buika 'Sevdam Ağlıyor' şarkısını söyledi

Arabesk müziğin usta isimlerinden Kibariye ile İspanyol müziğinin Grammy ödüllü sesi Buika ‘Sevdam Ağlıyor’ şarkısını söyledi.

Buika ve Kibariye. Fotoğraflar: Wikimedia Commons – Instagram

BKM’nin açıklamasına göre 2018’de hayatını kaybeden Yaşar Gaga’nın yıllar önceki hayali nedeniyle iki sanatçı buluştu.

Kibariye ile Buika’nın ilk single parçası şarkının söz ve müziğine Sezen Aksu imza attı.

Düzenlemesiyse Aytuğ Yargıç tarafından yapıldı. Eser, BKM etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Birlikte düet yapan iki usta ismin yeni şarkıları, bu yıl içinde dijital platformlarda yayınlanmaya devam edecek.

İkili, 19 Şubat’ta İstanbul’da Volkswagen Arena’da konser verecek.