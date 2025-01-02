Türkiye 2025’te pek çok ünlü müzisyene ev sahipliği yapacak

2025’te İstanbul başta olmak üzere Türkiye dünyaca ünlü pek çok müzisyene ev sahipliği yapacak.

Soldan sağa: Slash, Till Lindemann, Geike Arnaert. Fotoğraflar: X – Wikimedia Commons

ABD’li rock grubu Guns N’ Roses 2025 Avrupa turnesi kapsamında 32 yıl sonra Türkiye’de tam kadro konser verecek. Grup, 2 Haziran’da İstanbul BJK Tüpraş Stadyumu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Progresif metal grubu Persefone, 25 Ocak’ta İstanbul’da sahne alacak.

Norveçli sinematik folk ve pop grubu Kalandra, 7 Şubat’ta İstanbul’da performans sergileyecek.

İtalyan tenor Alessandro Safina, 12 Ocak’ta İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. Keanu Reeves’in başrolündeki filmi John Wick’teki ‘Think’ adlı şarkısıyla tanınan Kaleida, 11 Şubat’ta İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak.

Buika ve Kibariye aynı sahnede

ABD’li pop rock grubu OneRepublic, yeni albümleri ‘Artificial Paradise’ turnesi kapsamında İstanbul’da 18 Şubat’ta Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşacak.

İspanyol Grammy ödüllü Buika ve Kibariye 19 Şubat’ta Volkswagen Arena’da dinleyici karşısına çıkacak.

‘La Paloma Adieu’, ‘Mon Credo’ ve ‘Une Histoire d’Amour’ parçalarına imza atan Fransız sanatçı Mireille Mathieu, 20 Şubat’ta İstanbul’da, 22 Şubat’taysa Ankara’da konser verecek.

İngiliz rock grubu Wishbone Ash, 25 Şubat’ta Ankara’da, 27 Şubat’taysa İstanbul’da dinleyiciyle buluşacak.

Alman heavy metal gitaristi Axel Rudi Pell, 22 Mart’ta İstanbul JJ Arena’da sahnede.

Rock müziğin ünlü sopranolarından Tarja Turunen, Nightwhish grubunda birlikte çalıştığı solist ve bas gitarist Marko Hietala’yla 10 Nisan’da JJ Arena’da dinleyici karşısında olacak.

Accept’in eski solisti Udo Dirkschneider solo grubu UDO’yla 11 Nisan’da sevilen parçalarını seslendirecek.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden sanatçılar Küçükçiflikpark’ta

Belçikalı grup Hooverphonic, 12 Nisan’da İstanbul’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 13 Nisan’da Ankara Jolly Joker’de 14 Nisan’daysa İzmir Hangout PSM’de sahne alacak.

Baby Lasagna adıyla tanınan Hırvat şarkıcı Marko Purisic, ‘Meow Back Tour’ turnesi kapsamında 24 Nisan’da İstanbul’da konser verecek.

Norveçli indie folk-pop ikilisi Kings of Convenience, 28 Mayıs’ta, Avustralyalı Glass Beams grubu 29 Mayıs’ta, İrlandalı post-punk grubu Fontaines D.C 29 Haziran’da hayranlarıyla buluşacak.

Tarzlarını ‘hunnu rock’ olarak tanımlayan Moğol folk metal grubu The HU 16 Temmuz’da, Grammy ödüllü progresif metal grubu Dream Theater’sa 27 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta müzikseverlerle buluşacak.

Alman müzik grubu Rammstein’ın solisti Till Lindemann da 6 Aralık’ta İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda.