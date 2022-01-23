KGM kar nedeniyle trafiğe kapanan yolların listesini paylaştı

Kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdüren Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), güncel yol durumunu paylaştı.
AA’nın KGM’nin yazılı açıklamasından aktardığına göre kapalı güzergahlar şöyle sıralandı:
*TIR trafiğine kapalı olan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arası araç trafiğine tamamen kapatıldı.
*Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu’nun (Alacabel mevkisi) yanı sıra, Konya’yı Ankara, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk ve Karapınar’a bağlayan yollar da ulaşıma kapatıldı.
*Kayseri-Malatya, Pınarbaşı-Gürün, Sivas-Erzincan, Kangal-Divriği-Arapgir, Zara-Refahiye, Taşkent-Sarıveliler, Akşehir-Isparta, Kağızman-Ağrı yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.
*Bursa-Bilecik, Kahramanmaraş-Göksun yolları ile Akçakoca-Düzce yolunun Kabalak mevkisi TIR trafiğine kapatıldı.