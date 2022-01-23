Diken

Yaramazlara biraz batar!

KGM kar nedeniyle trafiğe kapanan yolların listesini paylaştı

Kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdüren Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), güncel yol durumunu paylaştı.

Fotoğraf: AA

AA’nın KGM’nin yazılı açıklamasından aktardığına göre kapalı güzergahlar şöyle sıralandı:


*TIR trafiğine kapalı olan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arası araç trafiğine tamamen kapatıldı.

*Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu’nun (Alacabel mevkisi) yanı sıra, Konya’yı Ankara, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk ve Karapınar’a bağlayan yollar da ulaşıma kapatıldı.

*Kayseri-Malatya, Pınarbaşı-Gürün, Sivas-Erzincan, Kangal-Divriği-Arapgir, Zara-Refahiye, Taşkent-Sarıveliler, Akşehir-Isparta, Kağızman-Ağrı yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

*Bursa-Bilecik, Kahramanmaraş-Göksun yolları ile Akçakoca-Düzce yolunun Kabalak mevkisi TIR trafiğine kapatıldı.

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