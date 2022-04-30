KFC’den çanta: Dürümünü koymalık!

ABD’li fast food zinciri KFC dürümlerinin sığabileceği şekilde tasarladığı çantayı sınırlı sayıda satışa çıkarıyor.

Fotoğraf: KFC

Britanya pazarında özel internetten 198 sterline (3 bin 700 lira) satışa çıkan çanta için bekleme listesi bile var!

Çantaya 2000’li yılların modası olan Fendi, Dior gibi markalarla popüler olmuş baguette (baget) çantaya göndermeyle ‘Wrapuette’ (İngilizce dürüm anlamına gelen wrap kelimesinden türetilmiş) adı verilmiş.

İnternet sitesinde verilen bilgiye göre elde edilen gelir KFC Vakfı’na bağışlanacak. Vakıf gençleri destekleyen ve iyi bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olan çalışmalar yapıyor.

Domates kırmızısı deri çantanın üzerinde KFC’nin kurucusunu resmeden logosu ve KFC harfleri akseusar olarak yer alıyor. Ayrıca dürümüzünü sıcak tutacak astarı da var!

Guardian’a konuşan stilist Natalie Hartley, çantaya bayıldığını ve bekleme listesine adını yazdırdığını söyledi: “Çok zekice kimse KFC’nin koleksiyonluk el çantası yapacağını tahmin edemezdi.”

Hartley moda meraklılarının, ironik bularak çantayı alacağını ayrıca ünlülerin çocuklarının da ilgi gösterebileceğini anlattı.

Trend tahmin ajansı WGSN’de ayakkabı ve aksesuarlardan sorumlu Jane Collins çantanın sosyal medya ustası Z kuşağına ulaşmayı başardığını belirterek “O dönem için çok önemli olan logo çılgınlığına da oynuyor. Satışa çıktıktan birkaç dakika sonra eBay’e düşecektir.”