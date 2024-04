Keyifli bir hafta için etkinlik rehberi

26 Nisan-3 Mayıs haftasının kaçırılmaması gereken etkinliklerini derledik.

Görsel: pexels

Haftanızı planlamadan önce mutlaka yazımıza göz atın.

Konser

1. Göksel

Türk pop müziğinin en güçlü kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Göksel, Bayhan Müzik organizasyonuyla müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Biletler burada.

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 27 Nisan 2024, 21:00

2. Çaykovski Orkestrası

Çaykovski Orkestrası, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Biletler burada.

Yer: Tim Show Center

Tarih: 27 Nisan 2024, 21:00

3. Daf Jam Sessions

Her etkinlikte farklı müzisyenlerle tamamen doğaçlama gelişen ve tekrarı mümkün olmayan Daf Jam Sessions 2 Mayıs’ta Babylon’da.

Müziğin farklı türlerini icra eden sanatçıları bir araya getirerek benzersiz bir deneyim vadeden etkinliğin bu edisyonunda Murat Ertel, Koray Tarhan, Rubar Dindar, Onur Çalışkan, Ruşen Can Acet, Muaz Ceyhan, Özer Ateş, Hakan Gürbüz, Gökçe “CheChe” Gürçay , Mertcan Bilgin, Lucie Rosann Lelaurain, Selda Öztürk, Hüseyin Can Pala, Can Ömer Uygan, Ahmet Alan, Kaan Ahıskalı, Tarık Aslan ve Alafsar Rahimov sahnede olacak. Biletler burada.

Yer: Babylon

Tarih: 2 Mayıs 2024, 21:30

4. Ozan Musluoğlu Quintet

Ozan Musluoğlu Quintet 3 Mayıs’ta Zorlu PSM’de. Biletler burada.

Yer: Zorlu Touche

Tarih: 3 Mayıs 2024, 21:00

5. Şevket Akıncı & Reverie Falls On All

Şevket Akıncı ile Reverie Falls on All, ilk kez birlikte bir canlı performans gerçekleştirmek için 3 Mayıs’ta Arter’in Sevgi Gönül Oditoryumu’nda sahne alacaklar. Biletler burada.

Yer: Arter

Tarih: 3 Mayıs 2024, 20:00

Tiyatro

1. Romeo & Juliet

Sözlerini yeminlerle süsleyen Romeo ile dudaklarında günahın izi kalan Juliet’in aşkı. Shakespeare’in dünyanın en bilinen romantik tregedyası olan Romeo ve Juliet DasDas’ta. Biletler burada.

Yer: DasDas

Tarih: 26 Nisan 2024, 20:30

2. Aydınlıkevler

Yaşamak, zemheriye ve yokluğa direnmek ve Amerika’yla baş etmek üzerine dar gelirli ama zengin bir öykü… Burası Aydınlıkevler ve babaannem Amerika’ya karşı! Biletler burada.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 27 Nisan 2024, 21:00

3. Otelde

Yeni bir hayat arayan güzel bir kadın ve vazgeçmiş bir yazarın hikayesi… Karşılaştıkları otel odasında mı başlıyor yoksa orada mı sona erecek? Polis, odadaki cesetlerin sırrını bulduğu tek delil ile çözebilecek mi? Yayımlanmamış bir roman.

Ebru Unurtan, Okan Bayülgen, Yıldırım Fikret Urağ bu heyecanlı ve gizemli oyunda bir araya geliyorlar. Biletler burada.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 27 Nisan 2024, 16:00- 20:30

4. Carmina Burana

Beuern Şarkıları olarak da bilinen Carmina Burana, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistleri, orkestrası, korosu ile bale ve modern dans koreografisi olarak sahneye taşıyor. Biletler burada.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 27 Nisan 2024, 20:00

5. Kel Diva

Eugène Ionesco’nun eşsiz kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin kusursuz bir şekilde harmanlandığı bu oyun; Kel Diva adıyla sezon boyunca Zorlu PSM’de. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 29 Nisan 2024, 20:30

6. Kötü Bir Gün

‘Kötü Bir Gün’ sınıf çatışması, otorite, özgürlük arayışı, rahatsızlıklarımız ve toplumsal kodlarımız üzerine sinir bozucu bir kara komedi. Biletler burada.

Yer: Mall of İstanbul Moi Sahne

Tarih: 29 Nisan 2024, 20:30

7. Yan Rol

Yan Rol, bir kadının yaptığı meslekle, en yakın arkadaşlarıyla ve ailesiyle yüzleşme hikayesini anlatıyor. Her zaman arkadaş kontenjanında görülen, kendi hayatında bile esas kızın arkadaşı olarak konumlanan bir kadın oyuncu karşımıza gelir ve hikâyesini bizimle paylaşmaya başlar.

Alamadığı roller, en yakın arkadaşıyla, babasıyla, annesiyle olan ilişkisi ve toplum baskısı artık susamayacağı kadar ağır gelmeye başlar. Kendi hayatında başrol hissedememesi üzerinden çıktığı bu sorgulamada, hayatın içindeki iktidar ilişkilerine de göz atmayı unutmayacaktır. “O kendi hikayesinin kahramanı ve ben bu sefer onun hikayesindeki yan rol olmayacağım!” Biletler burada.

Yer: House of Performance

Tarih: 30 Nisan 2024, 21:00

8. Karyola Triplo

Tiyatro Karyola on yıllık İstanbul macerasına yepyeni bir formatla devam ediyor. Doğaçlama tiyatronun kısa formunda gösterilerine devam eden ekip bu kez kendi oluşturduğu, özgün doğaçlama oyunları ile izleyicisinin karşısına çıkacak. izleyenlerin salondan keyifle ayrılacağı, doğaçlamanın doğası gereği sahneye çıkmadan duramayacakları bu yeni oyunda doğaçlama şarkı, doğaçlama müzikal ve stand up gibi süprizler de var. kahkaha terapisine yeni bir boyut kazandıracak Karyola Triplo heyecanla seyircisini bekliyor. Biletler burada.

Yer: Motto Sahne

Tarih: 1 Mayıs 2024, 21:00

9. Şaşırt Beni

Ünlü yönetmen Selçuk Aydemir tarafından kaleme alınan ‘Şaşırt Beni’ kadrosunda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran, Adem Türker gibi ünlü oyuncuları barındıran ve oyunun yönetmen koltuğunda da oturacak olan Selçuk Aydemir, KerkiSolfej ve MMT ortaklığı ile tiyatro severlerle buluşacak oyunlarının seyirciler için bir sürprizler kumpanyası olmasını planlıyor. Biletler burada.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 2 Mayıs 2024, 20:30

Stand up

1. Tutkum Boğuşmak Show

Tutkum Boğuşmak Show, 28 Nisan akşamı Dada Salon Kabarett’te. Biletler burada.

Yer: Dada Salon Kabarett

Tarih: 28 Nisan 2024, 20:30

Festivaller

1. 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Türk bisikletinin gelişimine değer katan ve dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 59. yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Detaylı bilgi burada.

Tarih: 28 Nisan 2024

2. Türkçe Pop’tan Jazz Semai’ye Bir Müzik İnsanı: Nino Varon

31. İstanbul Caz Festivali kapsamında, Garanti BBVA sponsorluğunda ve Salt’ın ev sahipliğinde düzenlenen söyleşi serisinin ilki Murat Meriç moderatörlüğünde besteci, müzisyen ve aynı zamanda Türk pop müziğine yön veren pek çok albümle birlikte Türkiye’nin ilk caz albümü Jazz Semai’nin de yapımcısı olan Nino Varon’u konuk edecek. Detaylı bilgi burada.

Yer: Salt Beyoğlu, Açık Sinema

Tarih: 30 Nisan 2024, 18:30

Workshop

1. Ekmek Sanatı

La Panetteria’daki Eataly ekmeklerinin sırrını öğrenmek ve kendi mutfağınızda da hazırlayabilmek için ‘Ekmek Sanatı’ workshopu Eataly Mutfak Atölyesinde sizleri bekliyor. Biletler burada.

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 28 Nisan 2024, 13:00

2. Galataport Jazz

Galataport’un ilk caz etkinliği olan Galataport Jazz, Türkiye’nin caz yıldızı Selen Beytekin’in 30 Nisan Uluslararası Caz Günü’nde vereceği muhteşem konserle başlayacak. Bu özel gecede, New Orleans’ın enerjisiyle dolu sokak şenlikleri Mardi Gras temasıyla Galataport İstanbul Doğuş Meydanı’nda can bulacak. Selen Beytekin’in unutulmaz performansı, sahnedeki Big Band orkestrası eşliğinde gerçekleşecek. Şenova Ülker, Barış Doğukan Yazıcı, Engin Recepoğulları, Çağdaş Oruç, Bulut Gülen, Burak Dursun, Ercüment Orkut, Ozan Musluoğlu, Tunç Çakır ve Derin Bayhan gibi usta müzisyenlerin katılımıyla müzik dolu bir gece yaşanacak. Etkinlik ücretsiz. Detaylı bilgi burada.

Yer: Galataport İstanbul

Tarih: 30 Nisan 2024