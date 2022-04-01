Kerem Alkin: ‘Yoksulluk ve açlıkta keskin bir artış’ riskine karşı uyarı

Uluslararası ekonomi alanında tanınmış iktisatçılar, dünyanın önde gelen ekonomilerinin Rusya-Ukrayna gerginliğinin etkilerini bertaraf etmek adına, milli gelirlerinin yüzde 5’i kadar gerek tarım-gıda destekleri, gerekse de enerji destekleri başta olmak üzere, geniş kapsamlı kamu desteği yapabileceklerini belirtiyorlar. Türkiye’nin milli gelirinin 802 milyar dolar olduğunu dikkate aldığımızda, 2022’de Türkiye de 41 milyar dolarlık bir kamu desteğini seferber edebilir.

Uluslararası kurumlar da hükümetlerin bu yönde adım atmalarını hararetle savunmaktalar. Nitekim, OECD söz konusu hükümet desteklerini ‘hedefli mali destek’ olarak tanımlayarak hararetle tavsiye ediyor ve ekonomik kayıpları azaltacağının altını çiziyor. OECD, küresel pandemiden dolayı zaten dünya çapında bir fiyat artışı, ciddi bir küresel enflasyon baskısı yaşanmaya devam edilirken, Rusya-Ukrayna gerginliğinin sebep olacağı ekstra enflasyonist baskıya karşı da uyarıyor. OECD, çoğu merkez bankasının Rusya-Ukrayna gerginliğinin sebep olduğu belirsizlik karşısında kriz öncesi politikalarına devam etmesi gerektiğini de vurgulamakta. OECD Raporu Rusya ve Ukrayna’dan gelen buğday arzının tamamen kesilmesi durumunda, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde ‘yoksulluk ve açlıkta keskin bir artış’ riskine karşı da uyarıda bulunuyor.

Kerem Alkin’in yazısı