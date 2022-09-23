Kerem Alkin: Tüm dünyayı halen önemli bir tarımsal üretim tehdidi bekliyor

Bu nedenle, Avrupa’da sanayi üretiminin ağır bir aksama yaşamaması ve hane halkının doğalgazsız ve elektriksiz bırakılmaması adına, AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa karşı alınacak önlemleri ve mevcut tedbir paketlerindeki başlıkları görüşmek üzere, önümüzdeki hafta Cuma günü Brüksel’de olağanüstü toplantı gerçekleştirecekler. AB Komisyonu’nun bir başka hamlesi ise, 19 Eylül tarihli olarak, belirli türden gübreler, hayvan yemleri, ahşap ürünleri, çimento ve kömür ile diğer katı fosil yakıt ürünlerinin Rusya’dan ithali ve taşınması üzerindeki yasağı kaldırması oldu. Çünkü, tahıl koridorunun yanı sıra, Rusya ve Ukrayna’dan gübre tedarikinin de başlamaması halinde, tüm dünyayı halen önemli bir tarımsal üretim tehdidi bekliyor.

Kerem Alkin’in yazısı