Kerem Alkin: Küresel ‘uyuşturucu pazarı’ tahminlerin ötesinde

Dünyanın önde gelen ülkelerinin tümünde ‘uyuşturucuyla mücadele’ güvenlik birimlerinin en önemli mücadele alanlarının başında geliyor. Çünkü, ‘küresel uyuşturucu pazarı’nda dönen finansal kaynak, aynı zamanda terörizmin, insan kaçakçılığının ve ulusal, bölgesel ve küresel bazda suç örgütlerinin operasyonlarını büyütebilmeleri için de ‘kirli’ ve ‘tehlikeli’ bir mali güç kaynağı. 1997’de kurulmuş olan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) geçtiğimiz haziran ve INTERPOL‘ün geçtiğimiz eylül ayında yayınlanan raporları, küresel uyuşturucu pazarının büyüklüğünün 426 ile 652 milyar dolar arasında bir düzeye ulaştığını gösteriyor. Küresel uyuşturucu pazarının 183 ile 287 milyar dolar arasında olduğu öngörülen bölümünü hint keneviri (esrar, marihuana), 94 ile 143 milyar dolar arasında olduğu öngörülen bir bölümünü kokain, 75 ile132 milyar dolar arasında olduğu öngörülen bölümünü opiatlar (opium alkaloidleri olarak morfin ve eroin) ve 74 ile 90 milyar dolar arasında olduğu öngörülen ATS (Amphetamine Type Stimulants) olarak geçen, taş (crack) olarak da adlandırılan sentetik uyuşturucular (extacy) oluşturmakta. UNODC raporu, 2020 sonu itibariyle, önceki 10 yıla göre yüzde 26 artışla, 15 ile 64 yaş arası dünyada uyuşturucu kullanan insan sayısının ne yazık ki 284 milyon kişiye ulaştığını gösteriyor. 284 milyonun önemli bir kısmını yeni nesil gençler oluşturmakta.

Kerem Alkin’in yazısı