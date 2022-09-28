Kerem Alkin: Küresel tedarik zincirindeki riskler yeniden derinleşebilir

OECD’nin işaret ettiği 3. küresel risk ise, küresel tedarik zincirinden kaynaklanan riskler. Evet, küresel pandeminin etkisi azaldıkça, küresel tedarik zincirindeki problemler göreceli olarak azalmakta; ancak, küresel pandemiye yönelik her an değişebilecek tablo ve ‘Savaş’ın getirdiği belirsizliklere bağlı olarak, küresel tedarik zincirindeki riskler yeniden derinleşebilir. OECD, çözüm olarak önde gelen ekonomilerin hane halkına ve reel sektöre mali destek vermesini önerirken, bu desteğin bütçe dengelerini sarsmayacak düzeyde kalmasını öneriyor. Bunun için konuşulan oran ülkenin GSYH’sının yüzde 5’i kadar mali destek. Enerji ve gıda güvenliği adına, bilhassa gelişmiş ekonomilerin enerji ve gıda alanında tasarrufa ağırlık veren politikalar geliştirmeleri de önerilmekte. Enflasyonla mücadele konusunda sıkılaştırılmış para politikası önerisi ise genel manada bir ezber ve bu tedbirin kamu faiz yükünü ve bütçe açığını da büyüttüğünün, büyümeyi hayli olumsuz etkilediğinin herkes farkında.
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