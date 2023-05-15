Kerem Alkin: Küresel bankacılık krizinden ‘ilk’ dersler

Reichlin, merkez bankalarının bugün sahip oldukları pek çok para politikası aracı dikkate alındığında, kısa vadeli faiz oranı, bir sıkılaştırma döngüsünde temel enstrümanı olsa da, fiyat istikrarını tehlikeye atmadan finansal istikrar sorunlarının üstesinden gelmek için bir likidite enjeksiyonu da uygulanabileceğinin altını çiziyor. Evet, kredi piyasasını sıkma, parasal sıkılaştırma sürecinin bir parçası olabilir. Ancak, Prof. Dr. Reichlin, bu konuyla ilgili olarak, eski FED Başkan Yardımcısı Alan Blinder’ın eski FED Başkanı Paul Volcker’a para politikasının enflasyonu ezmek için nasıl çalıştığını sorduğunda, Volcker’in ‘iflaslara neden olarak’ yanıtını da hatırlatmadan geçmiyor. Bu nedenle, gerek kamu otoritesi, gerekse de her ülkenin Mevduat Sigorta Kurumu bu sorunlarla bir yandan başa çıkmaya çalışırken, diğer yandan bu tür bankacılık krizlerinin vergi mükellefleri için maliyetsiz yönetilip yönetilemeyeceği önemli bir başlık olmaya devam edecek.
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