Kerem Alkin: Dünya ‘hiçbir şeyin normal olmadığı’ bir düzene geçti

2008 küresel finans krizi ve bilhassa G7 ülkelerinin küresel finans krizini çok kötü yönetmeleriyle, krizinin artık ezberlenmiş gerekçelerinin üzerine kararlılıkla gitmekten vazgeçmeleriyle, hatta korkmalarıyla başladı. Eğer, küresel finans sisteminin kimi ‘baronlar’nın korkutma girişimlerine karşı durulabilseydi; G7 ülkeleri ve bilhassa Avrupa Birliği esaslı ve cesur karar ve tedbirleri hayata geçirebilselerdi, bugün konuştuğumuz küresel ekonomi- politik zemin daha sağlam olacaktı. Ancak, iki ‘siyah kuğu’, küresel pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı ana ve artçı etkilerinin de ötesinde, küresel çok taraflı sisteme duyulan güveni darmadağın edince, dünya artık ‘hiçbir şeyin normal olmadığı’ bir döneme, hatta düzene geçti.

Kerem Alkin’in yazısı