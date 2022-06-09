Kenya’da seçim ‘güvenliği’: 1 milyon usulsüz seçmen kaydı

Kenya’da, seçim komisyonu, 250 bine yakın ölmüş kişinin kayıtlı olduğunu belirledikleri seçmen listelerinin açıklanma tarihini erteledi.

Fotoğraf: Reuters

9 Ağustos’ta düzenlenecek seçimde dört aday yarışacak. Birleşmiş Milletler’in 2020 verilerine göre nüfusu 53,7 milyon olan ülkede geçmişte seçmen listelerindeki usulsüzlük ve hatalardan dolayı şiddet olayları yaşanmıştı.

Bağımsız Seçim Komisyonu, nihai listeleri açıklamadan önce denetim yaptı. Denetimde ölen 250 bin kişinin yanı sıra, 500 bine yakın seçmenin ‘çift kayıtlı’ olduğu, 226 bin kişininse ‘kendilerine ait olmayan belgelerle’ kaydedildikleri belirlendi.

9 Haziran’da seçmen listelerini paylaşmayı planlayan komisyonun başkanı Wafula Chebukati, denetim sonucunda 1 milyonu aşkın seçmenle ilgili sorun olduğunu fark ettiklerini ve bu nedenle açıklama tarihini 20 Haziran’a ertelediklerini söyledi.