Kenya’da baraj çöktü: 42 ölü

Kenya’da barajın çökmesi nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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AA’nın haberine göre ülkenin güneyinde haftalardır devam eden şiddetli yağışlar ve sel baskınları, Old Kijabe Barajı’nın çökmesine neden oldu.

Hükümet Sözcüsü Isaac Maigua Mwaura, evlere ve yollara zarar verdiğini, 42 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirten Mwaura, günlerdir süren yağışların yol açtığı seller sonucu martta 103 kişinin öldüğünü bildirdi.

Ülke genelinde 200 binden fazla kişi sellerden etkilendi.