Kendisini küçük düşürdüğünü iddia ettiği ilkokul öğretmenini 30 yıl sonra 101 kez bıçakladı

Belçika’da 37 yaşındaki bir adam, kendisini aşağıladığını iddia ettiği ilkokul öğretmenini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

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Guardian gazetesinin aktardığına göre Gunter Uwents, 59 yaşındaki eski öğretmeni Maria Verlinden’in 90’lı yıllarda kendisi yedi yaşındayken ona yaşattığını iddia ettiği tecrübeyi asla atlatamadığını anlattı. Kasım 2020’de öğretmenini Noorderwijk köyündeki evinde ziyaret ettiğinde kontrolünü kaybettiğini öne sürdü. Verlinden 101 kere bıçaklanmış ve mutfağında hayatını kaybetmişti.

Verlinden’in evsizlere yardım ettiği ve inancına bağlı bir Hristiyan olduğu belirtildi.

Polisin cinayeti işleyeni bulmak için yüzlerce DNA örneği toplamasına rağmen vaka 16 ay çözülememiş, öğretmenin eşi cinayete tanık olanların ifade vermesi için çağrıda bulunmuştu. İçinde nakit para bulunan çantasına dokunulmamış olması olayın soygun olmadığını göstermişti.

Ancak savcılığın verdiği bilgiye göre Uwents geçen yıl martta bir arkadaşına suçunu itiraf etti ve arkadaşı bunu polise bildirdi. Uwents geçen pazar tutuklandı. DNA örneği de olay yerinde bulunan örneklerle karşılaştırıldı.

Yerel basındaki haberlere göre Uwents polise verdiği ifadesinde, çocukken sınıf arkadaşları tarafından zorbalığa maruz kaldığını ve küçük düşürüldüğünü, öğretmeninin kendisini görmezden geldiğini söyledi. İfadesinde “Parmak kaldırdığımda soruyu cevaplaması için hep başkasına söz verirdi. Bu beni mutsuz ediyordu” dediği öğrenildi.