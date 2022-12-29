Kenan Işık’ın eşi Beril Işık: Sağlık durumuyla ilgili bir değişiklik yok

Kenan Işık’ın eşi Beril Işık, eşinin sağlık durumunda kayda değer bir değişiklik olmadığını söyledi.

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Geçen günlerde bazı medya kuruluşlarında Beril Işık’ın Kenan Işık’la ilgili “Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu” dediği iddia edilmişti.

Hürriyet’in ulaştığı Beril Işık bu iddiaları yalanladı. Işık, “Ben bir açıklama yapmadım. Eşimin sağlık durumunda kayda değer bir değişiklik yok” dedi.

2014’te spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışında dengesini kaybederek yere düşmüştü.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor.