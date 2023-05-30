Kemik nakli olan ‘Garip’ doğaya salındı

Bingöl’de kırık kanadına başka bir hayvanın kemiğinin nakledilmesiyle iyileşen ‘Garip’ isimli şahin, bir yıl sonra doğal yaşama bırakıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre geçen yıl mayıs ayında doğada yaralı bulunarak hayvan hastanesine götürülen şahin, tedavisini ve ameliyatını yapan Dr. Öğretim Üyesi Sami Ünsaldı’nın bakımı sonucu sağlığına kavuştu.

Kanadına ‘manşon’ usulüyle başka kanatlı bir hayvanın kemiği nakledilen ve ‘Garip’ adı verilen şahin, bir yıl süren tedavi sürecinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Ünsaldı, manşon usulüyle naklettikleri kemiğin çok hafif olduğu için şahine doğal gibi hissettirdiğini belirterek kanadı bandaja almadıklarını aktardı.

Bandaja alınan hayvanların psikolojik bunalıma girdiğini ve dolayısıyla ölüm oranının fazla olduğunu kaydeden Ünsaldı, şunları söyledi:

“Kemik manşonun çok hafif olması dolayısıyla hayvan anesteziden uyanınca kendisini daha hafif hissediyor. 15 ve 30 gün aralığında radyografisini alıyoruz bu hayvanların. Tamamen kemik oluşumun nasıl olduğunu anlamak için. Bu hayvanın bizde uzun süre kalmasının nedeni kış araya girdi, bu nedenle salamadık. Kendisini sıcak ülkelere götüremezdi. Bingöl dağında doğaya saldık, hayvan rahat uçtu biz de rahatladık.”