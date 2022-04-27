‘Kemanların da Vinci’si açık artırmaya çıkıyor: 10 milyon avroya alıcı bulabilir

‘Kemanların da Vinci’si olarak anılan neredeyse 300 yıllık keman açık artırmaya çıkıyor. Kemanın 10 milyon avroya (157 milyon lira) alıcı bulabileceği tahmin ediliyor.

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1736’da meşhur İtalyan usta Giuseppe Guarneri tarafından yapılan keman virtüöz Regis Pasquier’e aitti. Dünyanın en önemli konser salonlarında sesi yankılandı.

3 Haziran’da Fransız müzayede evi Aguttes bu kıymetli parçayı açık artırmaya çıkaracak. Müzayede evi kemanın satışını Rembrandt, Goya hatta Leonardo da Vinci eserinin satılmasına benzetti. Açılış fiyatının 4-4,5 milyon avro olması kemanın 10 milyon avroya kadar alıcı bulması bekleniyor.

Guarneri’nin elinden çıkan yaklaşık 150 kemandan biri olan enstrüman Fransız virtüöz Pasquier tarafından mükemmel olarak tanımlanıyor.