‘Kemanların da Vinci’si açık artırmaya çıkıyor: 10 milyon avroya alıcı bulabilir

‘Kemanların da Vinci’si olarak anılan neredeyse 300 yıllık keman açık artırmaya çıkıyor. Kemanın 10 milyon avroya (157 milyon lira) alıcı bulabileceği tahmin ediliyor.
1736’da meşhur İtalyan usta Giuseppe Guarneri tarafından yapılan keman virtüöz Regis Pasquier’e aitti. Dünyanın en önemli konser salonlarında sesi yankılandı.
3 Haziran’da Fransız müzayede evi Aguttes bu kıymetli parçayı açık artırmaya çıkaracak. Müzayede evi kemanın satışını Rembrandt, Goya hatta Leonardo da Vinci eserinin satılmasına benzetti. Açılış fiyatının 4-4,5 milyon avro olması kemanın 10 milyon avroya kadar alıcı bulması bekleniyor.
Guarneri’nin elinden çıkan yaklaşık 150 kemandan biri olan enstrüman Fransız virtüöz Pasquier tarafından mükemmel olarak tanımlanıyor.