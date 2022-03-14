Kemal Öztürk: Tüm ülkelerin Rusya’da iş yaptığı bir durumu neden sona erdirdi Putin?

Rusya’nın Batı ile entegrasyon ve işbirliği aslında Putin döneminde zirve yaptı. Öylesine gelişmişti ki bu ilişki, Rusya 300 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervlerinin yarısını Batılı ülkelerin bankasına yatırmıştı. Hepsine el koydular.

Yabancı yatırımların 500 milyar doları geçtiği, tüm dünya ülkelerinin bir şekilde Rusya’da iş yaptığı bir durumu neden sona erdirdi Putin? En azından döviz rezervlerini neden kaptırdı?

Herkesin aklındaki soru bu sanırım.

Ben basit cevaptan yanayım: Putin Ukrayna krizinin sonuçlarını yanlış tahmin etti ve durumu okuyamadı.

Bundaki en büyük neden, şimdiye kadar her şeyi doğru yaptığına inanan egosu.

Bu kez çok kötü yanıldı.

Tarihe “Güçlü Rusya’yı yeniden dirilten lider” olarak geçecekken, şimdi, “Rusya’yı yeniden küçülten adam” olarak kaydedilecek muhtemelen.

İstihbarat raporlarının onu yanılttığı tezleri belki bu gerekçeden sonra gelebilir.

Kemal Öztürk’ün yazısı