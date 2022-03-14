Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kemal Öztürk: Tüm ülkelerin Rusya’da iş yaptığı bir durumu neden sona erdirdi Putin?


Rusya’nın Batı ile entegrasyon ve işbirliği aslında Putin döneminde zirve yaptı. Öylesine gelişmişti ki bu ilişki, Rusya 300 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervlerinin yarısını Batılı ülkelerin bankasına yatırmıştı. Hepsine el koydular.

Yabancı yatırımların 500 milyar doları geçtiği, tüm dünya ülkelerinin bir şekilde Rusya’da iş yaptığı bir durumu neden sona erdirdi Putin? En azından döviz rezervlerini neden kaptırdı?


Herkesin aklındaki soru bu sanırım.

Ben basit cevaptan yanayım: Putin Ukrayna krizinin sonuçlarını yanlış tahmin etti ve durumu okuyamadı.

Bundaki en büyük neden, şimdiye kadar her şeyi doğru yaptığına inanan egosu.

Bu kez çok kötü yanıldı.

Tarihe “Güçlü Rusya’yı yeniden dirilten lider” olarak geçecekken, şimdi, “Rusya’yı yeniden küçülten adam” olarak kaydedilecek muhtemelen.

İstihbarat raporlarının onu yanılttığı tezleri belki bu gerekçeden sonra gelebilir.

Kemal Öztürk’ün yazısı

SON HABERLER

Nasıl demeli?

Dedi ve söyledi’yi karşılayan ne çok fiilimiz var, ne zenginlik bu böyle! Gören de bu fiil zenginliğiyle ne tatlı söyleşiler, röportajlar, haberler yazıldığını sanır. Ne gezer! Haber ve röportaj metinleri Türkçenin en kötü örnekleridir belki de.

Eyyy Herzog, hoşgeldin

Putin’in Ukrayna’daki savaşı uzar ve Ruslar sistem dışına itilirse, güneyimizde de soru işaretleri büyüyecek. Her halükârda İsrail’le ilişkilerin normalleşmesinde fayda var.

Psikoterapist Cem Keçe: Seks girmeyen eve cinsel terapist girebilir!

Mutlu bir cinsel yaşamın, tatmin edici bir yaşamın önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Psikoterapist Cem Keçe, ‘Devam eden ilişkilerde cinsel haz ve doyum kalitesinin kaçınılmaz olarak düştüğü inancı, en zehirli ve kendi kendini güçlendiren yanlış inançlardan biridir” diyor.