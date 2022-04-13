Kemal Öztürk: Neden bize özel bir yasa çıkarılmıyor?

Kamuoyunun aydınlatılması, milletin sorunlarını gündeme getirilmesi, ülkenin daha iyi yönetilmesi için medya mensuplarının yaptığı görev hiç de diğer kamu görevlilerinden aşağı kalır değil.

Onlar bu görevlerini yaptığı için, siyasileri eleştirdiği için, kamu malının haksız yere elde edilmesini engellediği için, hırsızlığı, arsızlığı, soygunu, yolsuzluğu gündeme getirdiği için tehdit alıyor, saldırıya uğruyor, şiddet görüyor, tuhaf iddianamelerle yargılanıyor, hapse de giriyor.

Ancak en acısı sokak ortasında sopalı, bıçaklı, silahlı saldırıya uğruyorlar.

Ergün Poyraz gibi onlarca meslektaşımız yaralandı. Eşkıya gibi gazetecinin önünü kesen, sokak ortasında başına çullanıp ağır yaralayan insanların büyük kısmı yakalanamadı, yakalananlar da serbest kaldı.

Peki neden bu haldeyiz?

Neden bu konu siyasilerin, sivil toplum örgütlerinin, yargının, hatta kendi meslektaşlarımızın birinci gündem maddesi olmuyor?

Neden bizim için de özel bir yasa çıkartılmıyor?

Kemal Öztürk’ün yazısı