Kemal Öztürk: Daha kötü ne olabilir?

Vahamet diyorum, çünkü toplumda rol model olan siyasetçilerin, yazarların, sanatçıların, kanaat önderlerinin bu tutumları genç kuşakları derinden etkiliyor.

Hepsi tıpkı büyükleri gibi davranmanın, konuşmanın, kabalık yapmanın, hakaret etmenin normal olduğunu düşünüyor.

Ve büyüklerinden daha fazla nezaketten uzaklaşıyor, kabalaşıyor ve nobranlaşıyor.

Bir siyasetçi, sanatçı ya da yazar ne kadar çok kaba, hakaret içeren paylaşım yaparsa o kadar fazla “like” alması, RT edilmesi durumun vahametini gösteren alarm zilidir aslında.

Cehalet böyle yükseliyor işte.

Nezaketin, saygının, hürmetli davranışın zayıflık ve acizlik sayıldığı bir devirde yaşıyoruz.

Daha kötü ne olabilir?

Kemal Öztürk’ün yazısı