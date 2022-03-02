Kemal Öztürk: Avrupa aradığı can suyunu Putin’in Ukrayna’ya saldırmasıyla buldu

Kendi aralarında kavga eden, ayrışan, içe kapanan, gittikçe etkisizleşen bir Avrupa aradığı can suyunu Putin’in Ukrayna’ya saldırmasıyla buldu.

Birden canlandı, sahip olduğu finansal, teknolojik, politik gücün farkına vardı. Bunun ötesinde, yeniden bir araya gelmeyi, yeniden dünya sahnesinde etkin olmayı keşfetti.

Özellikle İngiltere eski gücünü göstermek ister gibi, en önde Rusya’ya karşı askeri olmayan bir savaşa öncülük ediyor.

Ukrayna, onlar için devletlerine canlanma, halklarına Avrupalı ruhu, ittifaklarına yapıştırıcı etki yaptı.

Avrupa ve Amerika’daki bu canlanmanın bir tehlikeli tarafı ise güvenlikçi bakış açısının öne çıkması oldu. Düşünün ki Almanya bile 100 milyar euro silahlanmaya ayıracağını açıkladı.

Bununla kalmayacaklar.

Kemal Öztürk’ün yazısı