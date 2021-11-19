Kediler neden poposunu yüzünüze dayar?

Kedi besleyenlerin aşina olduğu ‘garip‘ davranışlardan biri de kedinin kucağa çıktığında poposunu sahibinin yüzüne dayamasıdır. Bu davranışının altında yatan nedenleri uzman anlattı.

Fotoğraf: Unsplash

Kedi davranışları üzerine biçok kitap yazmış, Uluslararası Hayvan Davranışları Danışmanları Birliği’nin kedi bölümü kurucusu Pam Johnson-Bennett, kedinizin bu davranışını iğrenç ya da kötü olarak yorumlamanın yanlış olacağını vurguluyor

Johnson-Bennett’e göre kedilerin poposunu insanların suratına doğru yaklaştırması birkaç anlama gelebilir.

1.Kediniz kibarlık yapıyor

Kedilerin kendi aralarındaki selamlaşmasına dikkat çeken Johnson-Bennett cana yakın bir selamlaşmanın popo koklamayı içerdiğini anlatıyor: “Kedilerin dünyasında arka tarafını sunmak görgü kuralı gibidir. Birbirine arkadaşça davranan kediler çoğunlukla kuyrukları havada şekilde yaklaşır. Burun burun koklaştıktan sonra kedilerden biri arkasını döner ve bu kez arkasını koklatır.”

Bir kedinin arka tarafında bulunan koku bezleri ve bunlara karşılık gelen feromonlar, kedi ‘arkadaşlarına’ kim oldukları ve nerelerde bulunduklarıyla ilgili ayrıntıları sunar.

Yani size sürekli poposunu uzatan bir kediniz varsa çok iyi yetiştirilmiş bir çozuğunuz var demektir.

2.İlgi istiyor

Bazı kediler için poposunu gösterme, ilgi istediği anlamına gelir. Bir dahaki sefere kediniz poposunu yüzünüze yaklaştırdığında onu sevmeyi deneyebilirsiniz.

3.Güven göstergesi

Johnson-Bennett doğal ortamlarında kedilerin daima alarm durumunda olduğunu anlatıyor: “Yaşadıkları alanı devamlı izlerler, potansiyel avlarına ya da tehditlere karşı dikkatlidirler.”

Güvendikleri kişilerle güvenli bir rotamda olduklarını düşündüklerinde gözlerini kapatma eğilimindedirler. Hatta size güven duyduklarının işareti olarak arkalarını dönebilirler.

Bir başka deyişle yüz popoya duruşu bir kedinin en savunmsız olduğu pozisyonlardan biri. Ancak Johnson-Bennett kediniz size poposunu dönüp oturmuyorsa bile bu size güvenmediği anlamına gelmediğini vurguluyor.