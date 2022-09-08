Edirne Yeni Sarayı kazı çalışmalarında patlamamış top mermisi bulundu. Merminin Balkan Savaşı’ndan kaldığı tahmin ediliyor.
AA’nın aktardığına göre alanda çalışma yapan kazı ekibince patlamamış top mermisi bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen bomba imha uzmanı ekibi tarafından patlamamış olduğu belirlenen mühimmat alandan uzaklaştırıldı.
Kazı Başkanı ve Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu merminin Balkan Savaşı’ndan kaldığını düşündüklerini belirtti.