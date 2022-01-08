Kazakistan’daki olaylarda 4 bin 266 kişi gözaltına alındı

Kazakistan’daki olaylarda gözaltına alınanların sayısının 4 bin 266’ya çıktığı, bunlar arasında başka ülke vatandaşlarının da olduğu bildirildi.

Kazakistan’ın batısındaki Janaözen kentinde LPG zammına karşı başlatılan protestoların ülke geneline yayılması sonucu Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş göstericiler ve güvenlik görevlilerinden ölenler olmuştu.

Rusya’nın öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kazakistan’daki durum nedeniyle bu ülkeye barış gücü göndermişti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, “Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim” demişti.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 4 bin 266 kişinin gözaltına alındığı, bunlar arasında komşu ülkelerin vatandaşlarının da olduğu belirtildi.

Almatı eyaletine bağlı bir köyde 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Jambıl eyaletinde silah deposunun bulunduğu ve Almatı’daki bir otomobil servisi binasındaki silah ve mühimmatların yanı sıra bisiklet, televizyon ve cep telefonları gibi çalıntı ürünlere el konulduğu bilgisi paylaşıldı.