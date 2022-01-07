Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Orduya uyarıda bulunmadan ateş açma yetkisi verdim

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, “Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim” dedi.

Kazakistan’ın batısındaki Janaözen kentinde LPG zammına karşı başlatılan protestoların ülke geneline yayılması sonucu Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş göstericiler ve güvenlik görevlilerinden ölenler olmuştu.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kazakistan’daki durum nedeniyle bu ülkeye barış gücü göndermişti.

Olaylarda silahlı çatışmaların meydana geldiğine dikkati çeken Tokayev, “Teröristler, olaylar esnasında devlet malına zarar verdi ve vatandaşlara karşı silah kullandı. Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim” şeklinde konuştu.

‘Suçlularla ne müzakeresi olabilir?’

Tokayev, yurt dışından tarafların sorunun barışçıl çözümü için müzakere çağrısı yaptığına işaret ederek, şunları söyledi: “Ne saçma bir şey. Suçlular ve katiller ile ne müzakeresi olabilir ki? Silahlı ve hazırlıklı olan yerli ve yabancı haydut ve teröristlerle uğraşmak zorunda kaldık. Bu nedenle bunların yok edilmesi gerekiyor. En kısa zaman bu yapılacak. Güvenlik güçleri, manen ve teknik olarak bu görevi yerine getirmek için hazır.”

‘Teslim olmayan militanlar yok edilecek’

Tokayev, Almatı’ya 20 bin ‘haydudun’ saldırdığını dile getirerek, bunların tek yerden yönlendirildiğini ve bunun araştırıldığını aktararak, “Teröristlerle sonuna kadar mücadele edilmesi gerekiyor. Teslim olmayan militanlar yok edilecek. İleride, yaşadığımız trajediden ders çıkarma yönünde çalışmalar sürecek” dedi.

‘Barışçıl protesto düzenleyenlerin taleplerini dikkate aldık’

Barışçıl protesto düzenleyenlerin taleplerini dikkate aldıklarını iddia eden Tokayev, “Diyalog aracılığıyla uzlaşmaya varıldı. Ciddi sosyal ve ekonomik sorunlara çözümler üzerinde çalışıldı. Bu nedenle istikrarlı bölgelerdeki olağanüstü hali aşamalı şekilde kaldıracağız” dedi.

Tokayev, ülkenin bazı bölgelerinde belirli süreliğine internetin açılmasına izin verdiğini belirtti.