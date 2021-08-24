Kaz Dağları’ndaki yangın sürüyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kaz Dağları Milli Parkı’nda dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaz Dağları’nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yaklaşık 24 saat önce başlayan yangında AA’nın aktardığına göre, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nce yerleşim alanlarından uzakta yükselen dumanın fark edilmesinin ardından başlayan çalışmalarda öncelikle helikopter ve uçaklarla havadan müdahalede bulunuldu.

Arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle ekiplerin güçlükle ulaşabildiği yangın bölgesinde, iş makineleriyle yol açılmasıyla dün öğle saatlerinde kara ekipleri de söndürme çalışmasına dahil oldu.

Birçok ilden ekiplerin ve gönüllülerin de destek verdiği çalışmayla yangının ilerlemesi önlendi.

Dün akkşam havanın kararması nedeniyle havadan yapılan müdahaleye ara verildi. Ekipler, gece boyu karadan alevlerle mücadele etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla 17 helikopter yeniden devreye alındı. Edremit Koca Seyit Havalimanı’ndan havalanan helikopterler, Kızılkeçili Mahallesi mevkisinde Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın havuzundan ve denizden su alarak çalışmaya devam ediyor.

Yangınla mücadelede, 45 ilk müdahale ve dokuz yer ekibi dahil 328 işçi ve personel görev alıyor. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için 37 arazöz, 13 su ikmal aracı, altı dozer ve 10 ekskavatörle çalışıyor.

AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE ve sağlık ekipleri de söndürme faaliyetine destek veriyor.