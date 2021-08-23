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Yaramazlara biraz batar!

Kaz Dağları’nda yangın

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Kaz Dağları’nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre, Kaz Dağları’nın eteklerinde bulunan Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, havadan üç helikopterle, karadan da çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracıyla alevlere müdahale ediyor.

Yerleşim alanlarına uzak yanıgın bölgesinde kuvvetli rüzgarın etkili olduğu belirtildi.

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