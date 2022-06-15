Kayseri’de iki yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayseri’de yaklaşık iki yıl önce kaybolan kadının eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi.
AA’nın aktardığına göre, 2020’de S.K.’nin öldürüldüğü şüphesi üzerine polis inceleme başlattı.
Çalışmalarda, S.K.’nin eski sevgilisi olduğu belirlenen Y.K. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde S.K.’yi öldürdüğünü itiraf etti.
Şüphelinin cesedi, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını öğrenen ekipler, bu bölgeyi araştırdı.
Burada bulunan ve S.K’ye ait olabileceği değerlendirilen kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.