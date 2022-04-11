Kayıp kadın battaniyeye sarılı halde ölü bulundu

Ordu’nun Ünye ilçesinde iki gündür haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu.
AA’nın haberine göre Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak’ta yaşayan Öznur T.’den (27) iki günden beri haber alamayan yakınları, ilçe emniyet müdürlüğüne başvurdu.
Adrese giden polis, çilingir yardımıyla girdiği evde Öznur T.’nin yatağın üzerinde battaniyeye sarılmış cansız bedenini buldu.
İki çocuğu akrabalarının yanında
Kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öznur T.’nin iki çocuğunun akrabalarının yanında kaldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.