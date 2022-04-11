Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kayıp kadın battaniyeye sarılı halde ölü bulundu


Ordu’nun Ünye ilçesinde iki gündür haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu.

Fotoğraf: Arşiv

AA’nın haberine göre Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak’ta yaşayan Öznur T.’den (27) iki günden beri haber alamayan yakınları, ilçe emniyet müdürlüğüne başvurdu.


Adrese giden polis, çilingir yardımıyla girdiği evde Öznur T.’nin yatağın üzerinde battaniyeye sarılmış cansız bedenini buldu.

İki çocuğu akrabalarının yanında

Kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

​​​​​​​Öznur T.’nin iki çocuğunun akrabalarının yanında kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON HABERLER

Kriz enflasyon sarmalında iş görüşmesi: Ne kadar para isteyeceksiniz?

Geçen ay yakın çevremden üç kişi iş görüşmesi yaptı. İlginçtir, telaffuz ya da teklif edilen rakamlar, üçünde de iki uçlu duygular uyandıran cinstendi: “Bu hayat pahalılığında bu kadar az paraya çalışılır mı” ile “Bu krizde iş bulmuşum kabul etmemek olur mu” arasında gidip gelen keskin bir kararsızlık duygusu.

Mutluluğun üzerine bırakılan zehir…

Gerçeğin bağnazlığını kimi zaman hakikatin yumuşaklığıyla değiştirmek, daha mı doğrudur? Tiyatro Pera, ‘Yaban Ördeği’ oyununda bu sorunun yanıtını arıyor.

Titrerim mücrim gibi baktıkça Macaristan’a

Zamanında iktidar Mısır’dan darbe mağduriyeti ithal etmişti, bugün de muhalefet blokunda Macar malı seçim yenilgisiyle oyalananlar mevcut. Orban’ın zaferinden çıkarılacak önemli sonuçlar elbette var ama buradaki oyunun parametreleri çok farklı. Buradaki sonucu Türkiye’nin dinamikleri belirleyecek.

Aday tartışmaları ve muhalefetin zor tercihi

Bana göre bu seçimde güçlü bir toplumsal birlikteliğin sağlanması, güçlü bir umut ve heyecan dalgası yaratılması için seçimin ülke için bir kader seçimi olduğu vurgusunu sıklıkla yapmak ve topluma, ülkeyi neyin beklediğini en açık haliyle anlatmak gerekiyor.