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Yaramazlara biraz batar!

Kayıp ihbarında bulunduğu oğlunu öldürdüğü ortaya çıkan baba tutuklandı

Van’ın Çatak ilçesinde oğlunu öldürdüğü ortaya çıkan baba tutuklandı.

Mazlum Tanış. (Twitter)

AA’nın haberine göre Övecek Mahallesi’nde, kendisinden iki gün boyunca haber alınamayan ve ekiplerin çalışması sonucu 12 Ocak’ta cesedi kayalıkların arasında bulunan Mazlum Tanış’ın (23) otopsisinde, vücudunda saçma tespit edildi.


İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bunun üzerine en son oğluyla dağda bulunan Zübeyit Tanış’ı ifadeye çağırdı.

Sorgusunda oğlunu silahla vurduğunu, eve döndükten sonra jandarma ve AFAD’a kayıp ihbarında bulunduğunu itiraf eden baba Tanış, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Keçilerini otlatmak için evden ayrılan Tanış’ın dönmemesi üzerine başlatılan aramada, gencin cansız bedeni kayalıklar arasında bulunmuştu.

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