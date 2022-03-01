Kayıp gencin cansız bedeni bulundu: İki arkadaşı tutuklandı

Adana’da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 29 yaşındaki gencin arazide toprağa gömülü cesedine ulaşıldı, iki arkadaşı tutuklandı.

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AA’nın haberine göre Rekan Çetindağ’ın (29), 20 Şubat’ta otomobiliyle evinden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine ailesi Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyerek kayıp gencin aracının en son merkez Seyhan ilçesi Küçük Dikili Mahallesi’nde olduğunu belirledi. Çetindağ’ın aracı sokakta terk edilmiş buldu.

Aracın geçiş istikametindeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, Çetindağ’ın kaybolduğu gün iki kişiyle merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde buluştuğunu tespit etti. Çetindağ’ın buluştuğu arkadaşları Nadir Ç. ve Gürcan K. ile bu kişilerle bağlantılı dört kişi adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız iki tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çapraz sorgulama sonucunda Rekan Çetindağ’ın merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi’nde tabancayla öldürülüp araziye gömüldüğü belirlendi ve cesedine ulaşıldı.

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Çetindağ’ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelilerden Nadir Ç. ve Gürcan K.’nın Çetindağ’ı kendi aracıyla ormanlık alana götürdüğü, burada Nadir Ç.’nin tabancayla Çetindağ’ı öldürüp Gürcan K. ile yakındaki bir araziye gömdüğü, daha sonra da parçalayarak aracını satmak için bazı kişilerle iletişim kurdukları belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Nadir Ç. ve Gürcan K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüphelilerse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.