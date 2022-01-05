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Yaramazlara biraz batar!

Kayıp çiğdem türlerinden ‘gökkız’ ile ‘kuyruklu’ Kayseri’de görüntülendi

Türkiye’deki kayıp çiğdem türleri arasında yer alan ‘gökkız’ ile ‘kuyruklu’, Kayseri’de görüntülendi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün açıklamasından aktardığına göre 1993 yılında Türkiye’de keşfedilip kayıt altına alınan ancak lokasyonu belirtilmeyen ‘Crocus albocoronatus’ (gökkız çiğdemi) ve ‘Crocus kerndorffiorum’un (kuyruklu çiğdem), Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde fotoğrafı çekildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli Uğur Kara ile araştırmacı Mehmet Ünlü tarafından ilçede gözlemlenen bitkilerin fotoğrafları İstanbul Üniversitesi herbaryumuna gönderildi.

Bitkilerin 28 yıldır gözlemlenemeyen gökkız ve kuyruklu çiğdem olduğu uzmanlarca teyit edildi.

Bitki popülasyonunun devamlılığı ve türün tehditlere karşı güvenliği için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.

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