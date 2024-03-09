Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti.

Kayhan Yıldızoğlu.

Kızı Sibel Yıldızoğlu’nun açıklamalarına göre, Yıldızoğlu yaşlılıktan kaynaklı doğal sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi.

Yıldızoğlu, “Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent’ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy’e defnedilecek” dedi.

Kimdir?

İstanbul Yeşilköy’de 1936’da doğan Yıldızoğlu, Türkan Suner’le evlilikten iki kız çocuğu sahibi olmuş ancak bir süre sonra boşanmıştır.

Tiyatrocu Muhsin Ertuğrul’la tanışması, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuş ve İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda uzun yıllar boyunca sahne almıştır.

Kayhan Yıldızoğlu’nun sinema kariyeriyse 1966’da ilk filmiyle başlamış ve yaklaşık 180 filmde rol almıştır.

Yıldızoğlu’nun rol aldığı bazı önemli yapımlar şöyle: