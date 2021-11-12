Kaybolmuş: Evinden o kadar uzakta bulundu ki görenler peluş oyuncak sandı

Doğal yaşam alanı Antarktika olan bir penguen kendini evinden 3 bin kilometre uzakta, Yeni Zelanda kıyılarında buldu.

Fotoğraf: Harry Singh

Kıyıda kaybolmuş gibi bir halde bulunan Adelie penguenine Pingu adı verildi.

Pengueni bulan Christchurch sakini Harry Singh başta peluş oyuncak sandığını anlattı: “Bir anda kafasını hareket ettirince gerçek olduğunu fark ettim. Sonra bir saat kadar hiç kıpırdamadı. Yorgun görünüyordu.”

Singh, penguen suya girmediği için avcıların hedefi olabilir korkusuyla kurtarma ekiplerini aradı.

Penguen rehabilitasyonu üzerine çalışan uzman Thomas Stracke, Antarktika yarımadasına özgü Adelie penguenini Yeni Zelanda kıyılarında bulmanın çok şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Kan tahlilileri yapılan penguenin susuz kaldığı ve yetersiz kiloda olduğu anlaşıldı. Sıvı verilen ve serumla beslenen penguen daha sonra güvenli bir sahilden denize bırakıldı.

Yeni Zelanda kıyılarına daha öce yalnızca iki kere, 1962 ve 1993 yıllarında Adelie pengueni bulunmuştu.

Zooloji profesörü Philip Seddon bunun endişe verici bir gelişme olduğuna dikkat çekerek “Her yıl Adelie penguenleri gelmeye başlarsa okyanusta fark etmemiz gereken bir değişiklik olduğu anlamına gelir” dedi.